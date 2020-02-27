В Турции освободили задержанную по обвинению в ввозе наркотика россиянку

Генконсульство России в Стамбуле подтвердило, что власти Турции освободили россиянку Наталью Крылову, обвиненную в марте 2018 года в ввозе в страну лекарства, содержащего запрещенное вещество, передает РИА «Новости».

«В отношении российской гражданки также снят запрет на выезд из Турецкой Республики», — добавили в консульстве.

Россиянка Наталья Крылова была задержана в аэропорту Стамбула в 2018 году, напоминает НСН. Ее обвинили в ввозе в страну лекарства, в состав которого входило запрещенное вещество. В диппредставительство обратился ее супруг.

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