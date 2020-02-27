Патрушев заявил о предотвращении девяти терактов на Северном Кавказе в 2019 году

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в 2019 году сотрудникам силовых служб удалось предотвратить девять терактов на Северном Кавказе, а также ликвидировать 26 террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в прошедшем году пресечена деятельность 13 ячеек организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)* (ИГ (организация запрещена в России)), ликвидировано 26 террористов, предотвращено 22 преступления террористического характера, в том числе девять терактов.

Кроме того, силовики задержали 230 боевиков.

Он также отметил, что в отношении десяти человек возбуждены уголовные дела за пропаганду запрещенных идеологий и сбор денег для террористов.

Выявлено 94 преступлений, имеющих отношение к экстремизму.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ (организация запрещена в России))* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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