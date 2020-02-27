В Турции задержана россиянка по обвинению во ввозе в страну наркотика

В стамбульском аэропорту сотрудники турецкой службы безопасности задержали гражданку России по обвинению во ввозе в Турцию наркотика два года назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.

Как отмечается, россиянка Наталья Крылова была задержана утром 27 февраля.

В диппредставительство обратился ее супруг.

В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые шаги с целью защиты законных прав гражданки РФ и оказания содействия для скорейшего благоприятного разрешения ситуации.

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