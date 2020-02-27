В Нью-Дели более 30 человек стали жертвами массовых беспорядков

В Нью-Дели в результате массовых беспорядков и столкновений погибли 32 человека. Об этом сообщает NDTV.

Массовые беспорядки в индийской столице начались 24 февраля. Известно, что за это время помимо погибших пострадали 200 человек, еще десятки были задержаны правоохранителями.

Столкновения в городе произошли из-за закона о гражданстве, который предполагает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда государств Южной Азии, если тех притесняют на родине.

Нововведение вызвало негативную реакцию со стороны мусульман страны.

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