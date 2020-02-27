«Известия»: медицинская отрасль стала лидером по утечке данных в России

Почти две трети медицинских учреждений столкнулись с утечкой данных, но большинство из них скрывают факт произошедшего. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования, проведенного специалистами по кибербезопасности компании SearchInform.

Большинство представителей медицинских учреждений заявили, что в утечках виноваты их собственные сотрудники, отметив, что ситуация усугубляется нежеланием руководителей обращаться в суд.

В Минздраве сказали, что не готовы прокомментировать результаты исследований.

По данным издания, в анонимном опросе участвовали более тысячи руководителей и сотрудников подразделений. Исследование также затронуло IT сферу, нефтегазовый сектор, промышленность и транспорт, кредитно-финансовую сферу, ритейл и другие отрасли.