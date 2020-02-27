«Известия»: моногорода планируют уплотнить для сокращения расходов

Власти предложили уплотнить моногорода для сокращения расходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов, участвующих в разработке соответствующих вариантов оптимизации для кабмина.

Так, жителей предлагается переселять из опустевших домов на окраинах в центр населенного пункта или соседние поселения.

Подчеркивается, что похожая схема уже была опробована в Воркуте, в настоящее время обсуждается возможность распространить ее на другие города.

В издании пояснили, что сейчас в городах со сложным экономическим положением миграционный отток идет равномерно из всех районов. В результате часто многоквартирные дома остаются наполовину пустыми. При этом расходы на содержание дома и коммунальных сетей сохраняются, как при прежней численности населения.