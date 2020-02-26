Поиск пропавших в море детей приостановили из-за непогоды

Спасатели приостановили поиски детей, пропавших в Черном море под Сочи из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе МЧС, поисково-спасательные работы проводятся на берегу, а в акватории возобновятся с наступлением более благоприятных условий.

Ранее стало известно, что двоих детей 12 и 14 лет унесло в открытое море в Сочи. По предварительным данным, они пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское, однако были снесены течением в море.

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