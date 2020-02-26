Больных пневмонией в России будут обследовать на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все заболевшие пневмонией россияне будут проверяться на новый тип коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она наполнила, что основной тяжелой формой нового коронавируса является пневмония, поэтому, в больших городах, особенно в Москве, всех больных пневмонией уже дополнительно обследуют на коронавирус.

Попопа отметила, что это обязательное условие, добавив, что этот опыт действует с начала текущей недели.

«Это требование практически на все города страны, и все больные пневмонией должны будут быть обследованы на новый коронавирус», — заключила глава ведомства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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