В Киеве мужчина попытался поджечь себя у офиса Зеленского

В Киеве во время митинга медиков мужчина поджег себя у офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Участники мероприятия и полицейские быстро потушили мужчину. В сознании он был доставлен в больницу.

Мужчина сказал, что вышел на одиночный пикет несколько дней назад, но его никто не слышал.

26 февраля у офиса Зеленского проходит митинг медиков. Врачи протестуют против ликвидации больниц под предлогом оптимизации коммунальных некоммерческих предприятий.

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