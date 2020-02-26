Под Астраханью отец и сын похитили соседа, пытаясь найти пропавших коров

Двое жителей Астраханской области избили, а после похитили соседа с целью раздобыть у него информацию о местонахождении пропавших у них коров. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следователей, 53-летний местный житель и его 24-летний сын предположили, что работник соседнего крестьянско-фермерского хозяйства украл их скот. Предполагается, что они приехали к мужчине на ферму, избили его и увезли на автомобиле в свой гараж.

«В гараже подозреваемые продолжили применять насилие к потерпевшему, который не имел отношение к похищению коров, с целью получения сведений о местонахождении скота», — указывает СК.

В отношении отца и сына возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

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