Стало известно, где в России самые дорогие блины

Яндекс подсчитал затраты на приготовление блинов в России, говорится в сообщении, поступившем в »Газету.Ru».

Аналитики сервиса Едадила проанализировали отсканированные в приложении чеки и выяснили, что на приготовление тридцати блинов россиянин в среднем тратит 101 рубль. Больше половины этой суммы составляет молоко — 56 рублей. За четыре яйца россияне платят 22 рубля, за 400 грамм муки — 14 рублей, за подсолнечное масло, соль и сахар — примерно 9 рублей. Выше всего цены в Санкт-Петербурге и Красноярске — придется потратить 111 рублей. В Перми, Уфе и Екатеринбурге ингредиенты обойдутся в 95 рублей.

Также эксперты сравнили цены на популярные добавки для блинов: икра, творог, сгущенка и сливочное масло. Выяснилось, что красноярские продукты стоят больше всего. Чуть ниже цены в Москве. Самый дешёвый творог в Воронеже, сметана — в Краснодаре, масло — в Перми, икра и сгущёнка — в Омске.

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