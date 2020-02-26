Спутники помогли выявить 70% незаконных вырубок леса

Спутники помогли обнаружить две трети несанкционированных вырубок зеленый насаждений в лесах в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

Как показали спутники, чаще всего незаконно вырубались леса в Иркутской и Томской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях и Бурятии.

«Мониторинг позволил выявить около 70% случаев незаконных рубок на землях лесного фонда», — рассказали в пресс-службе.

В Рослесхозе прогнозируют, что эти показатели улучшатся в 2020 году и спутники смогут обнаружить еще больше незаконных вырубок деревьев. Планируется, что в 2020 году из космоса будут наблюдаться 171,5 млн га лесов в 32 регионах России.

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