Россиян попросили не посещать Италию, Корею и Иран

Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за обострения коронавируса в этих странах.

По данным ВОЗ, в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. В частности, в Корее было зафиксировано 977 случаев заболевания и 11 смертей, в Италии заболели 283 человека и семь человек погибли, а в Иране 95 человек зараженных, из которых 15 умерло.

Во избежание распространения вируса россиянам не следует посещать эти страны, отмечает Роспотребнадзор.

Эта рекомендация будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

По последним данным, общее число зараженных вирусом по всему миру составляет почти 81 тысяча человек. При это смогли излечиться 30 002 человек, погибли — 2 761.

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