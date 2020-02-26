Число выздоровевших после заражения коронавирусом превысило 28 тысяч человек
Увеличилось число людей, который смогли выздороветь после заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные сайта DXY.cn.
По последним данным, в мире обнаружены 80 422 человека, которые заболели вирусом. При этом число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390 человек. Всего погибли 2 709 человек, а выздоровели — 28 001.
Ранее глава Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может стать доступной через год или полтора.
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