Число выздоровевших после заражения коронавирусом превысило 28 тысяч человек

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Увеличилось число людей, который смогли выздороветь после заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные сайта DXY.cn.

По последним данным, в мире обнаружены 80 422 человека, которые заболели вирусом. При этом число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390 человек. Всего погибли 2 709 человек, а выздоровели — 28 001.

Ранее глава Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может стать доступной через год или полтора.

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