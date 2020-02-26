Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе. Об этом пишут «Известия».

В частности, предлагается ввести штрафы в размере до трех тысяч рублей за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию. Если же школьник нападет на учителя, то сумма штрафа возрастет до пяти тысяч рублей. Кроме того, могут наказать рублем и юридических лиц за унижение чести и достоинства учителя. В таком случае размер взыскания будет варьироваться от 100 до 150 тыс. рублей.

Помимо этого, в подготовленных поправках указывается возможность введения уголовной ответственности за насилие в отношения работников образовательных учреждений.

«Предлагают лишать свободы на срок до трех лет», — добавляет издание.

Союз хочет внести правки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административные правонарушения. Отмечается, что поправки уже начали рассматривать в комитете Госдумы по образованию и науке.

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