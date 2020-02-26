Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции

На востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло около 23.00 по местному времени (02.00 мск) в 40 км к востоку от города Малатья. Специалисты установили, что его очаг располагался на глубине 10 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока не было.

В феврале в Турции было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7 баллов. По некоторым данным, в результате подземных толчков погибли девять человек, а еще 37 — пострадали.

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