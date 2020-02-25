Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Алжире

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Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Алжира, сообщает местный портал TSA со ссылкой на министра здравоохранения страны Абдеррахмана Бенбузида.

Коронавирус диагностирован у гражданина Италии, заявил министр. Бенбузида подчеркнул, что приняты все необходимые меры для ухода за пациентом, он помещен в изоляцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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