Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Алжире

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Алжира, сообщает местный портал TSA со ссылкой на министра здравоохранения страны Абдеррахмана Бенбузида.

Коронавирус диагностирован у гражданина Италии, заявил министр. Бенбузида подчеркнул, что приняты все необходимые меры для ухода за пациентом, он помещен в изоляцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 300 человек

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Каталонии

Страны Шенгена смогут самостоятельно контролировать границы в связи с коронавирусом