Двоих детей унесло в открытое море в Сочи
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Двоих детей 12 и 14 лет унесло в открытое море в Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По предварительным данным, дети пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское, однако были снесены течением в море, заявили в пресс-службе. В настоящее время сочинские оперативные службы проводят операцию по спасению детей.
Отмечается, что из-за сильного шторма на море, который оценивается в 4-5 баллов, поисковые работы ведутся только на берегу.
В городской администрации добавили, что на данный момент информация об инциденте уточняется.
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