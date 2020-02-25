ФАС завела дело против производителя «Арбидола» за рекламу с коронавирусом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении производителя лекарственного средства «Арбидол» компании «Отисифарм» по подозрению в недостоверной рекламе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФАС.
Дело возбуждено по признакам нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении. Отмечается, что в рекламе препарат «Арбидол» позиционировался как эффективное средство для лечения коронавируса нового типа.
По последней информации, дело будет рассмотрено 10 марта 2020 года.
Ранее в ФАС поступила жалоба на радиорекламу препарата «Арбидол».
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