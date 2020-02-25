В петербургском ресторане GOD назвали необоснованными претензии православных активистов

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В петербургском ресторане GOD не согласились с претензиями активистов из православного движения «Сорок Сороков», которые возмутились тематическим дизайном заведения и пригрозили обратиться в полицию.

«Никакого оскорбительного характера наш интерьер не несет. У нас все очень уважительно используется в рамках культуры и искусства. На данный момент мы считаем эти претензии необоснованными», — рассказала «Газете.Ru» представитель ресторана.

В администрации заведения подчеркнули, что никаких жалоб от государственных органов и религиозных организаций к ним не поступало.

«Мы будем исходить из содержания жалоб и реакции правоохранительных органов. Принудительные меры могут исходить только от наших государственных органов», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Она добавила, что в светском государстве претензии подобного характера вызывают удивление.

«Мы допускали, что будут подобные претензии, но не готовились к этому настолько плотно, все-таки государство у нас светское. В современном обществе не слишком разумно просчитывать такие риски», — заключила администратор.

Ранее православные активисты потребовали закрыть заведение из-за «разжигания религиозной ненависти к христианам».

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