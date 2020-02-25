В Австрии подтвердили два случая заражения коронавирусом
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В Австрии подтвердили два случая заражения корнавирусом. Об этом сообщает издание Derwesten.de со ссылкой на заявление президента региона Тироль-Альто-Адидже-Трентино Гюнтер Платтер.
По словам политика, оба зараженных являются уроженцами Тироля, но проживают они в Инсбруке.
В настоящее время оба пациента находятся под наблюдением врачей в инсбрукской клинике.
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