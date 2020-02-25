РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения сообщила, что в православных храмах начали устанавливать камеры для сохранности имущества, передает «Интерфакс».

По ее словам, камеры устанавливаются с учетом «внутренних установлений» русской церкви, то есть их нет в алтарях и местах для исповеди. Также, по ее словам, их можно отключить во время индивидуальных обрядов — крещения, венчания, отпевания и прочих.

Игумения отметила, что в монастырских корпусах видеонаблюдение будет проведено, если там проживают больше 500 человек.

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