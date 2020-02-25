РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях
Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения сообщила, что в православных храмах начали устанавливать камеры для сохранности имущества, передает «Интерфакс».
По ее словам, камеры устанавливаются с учетом «внутренних установлений» русской церкви, то есть их нет в алтарях и местах для исповеди. Также, по ее словам, их можно отключить во время индивидуальных обрядов — крещения, венчания, отпевания и прочих.
Игумения отметила, что в монастырских корпусах видеонаблюдение будет проведено, если там проживают больше 500 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Катастрофа»: протоиерей Смирнов осудил российских мужчин
— В РПЦ приравняли пластические операции к проституции
— Священник объяснил, почему РПЦ разрешила крестить иностранными именами