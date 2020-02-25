Власти Петербурга рассказали о причинах увольнения главврача Боткинской больницы

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главврача Боткинской больницы, откуда сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус, передает РИА «Новости».

По словам Лисовца, Алексей Яковлев, занимавший должность главврача более 25 лет, был уволен по инициативе работодателя не из-за побега пациентов. Причиной послужили системные проблемы, на которые указал инцидент, в том числе с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства.

Лисовец отметил, что лично убедился в нарушениях, посетив учреждение за несколько дней до увольнения Яковлева.

Ранее в СМИ появилась информация, что четверо пациентов, у которых подозревается коронавирус, сбежали из Боткинской больницы. Двоих вернули уговорами, а двоих в судебном порядке. На настоящий момент заражение не подтверждено ни у одного из них.

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