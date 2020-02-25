В Петербурге руководитель морга отстранен после корпоратива со стриптизом

Представитель комитета здравоохранения Петербурга сообщил, что заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов Виктор Василенко отстранен от исполнения обязанностей на время проверки из-за видео со стриптиз-вечеринки в здании морга, передает РИА «Новости».

Ранее в сети появилось видео, где полуобнаженная девушка исполняет танец перед сотрудниками морга. Предполагается, что на запись попал фрагмент корпоратива перед Днем защитника Отечества.

После начала проверки два лаборанта уволились по собственному желанию.

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