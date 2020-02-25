В Канаде зафиксирован 11-й случай заражения коронавирусом

В Канаде выявили 11-11 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает CTV со ссылкой на представителя минздрава провинции Британская Колумбия Бонни Хенри.

Отмечается, что это уже седьмой заразившийся в провинции Британская Колумбия. Заболевший – мужчина в возрасте 40 лет. Он проживал в одном доме с женщиной, у которой был выявлен коронавирус на прошлой неделе.

По словам Хенри, заразившиеся находятся под пристальным наблюдением врачей в изоляции в своем доме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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