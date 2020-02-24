Медведь прогулялся по калифорнийскому городу и удивил американцев

На улицах Калифорнии был замечен 181-килограммовый медведь. Животное неторопливо гуляло среди людей в городе Монровия, сообщает CNN.

Очевидцы рассказали, что медведь был очень вялым и не реагировал на людей. Он оставался невозмутимым даже когда на него стали лаять собаки.

Увидев спокойного хищника, люди стали снимать его на камеры. Местные жители удивились, что животное так близко подошло к людям. Некоторые предположили, что медведь искал пищу и «свой путь».

«Медведь не хотел внимания, он просто очень хотел поесть», — заявил один из местных жителей.

Прибывшие на место специалисты усыпили животное и вывезли обратно в дикую природу. Получило ли животное с собой пищу не сообщается.

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