В МВД рассказали, что разрешено передавать эвакуированным из Китая украинцам

Замглавы украинского МВД Иван Варченко рассказал, что можно передать эвакуированным из китайского Уханя украинцам, находящимся в карантинной зоне, передает тасс.

Ранее был введен запрет на передачу украинцам на карантине в Новых Санжарах различных продуктов.

Однако, как пояснили в МВД, этот запрет не касается продуктов личной гигиены. К тому же их привозят волонтеры.

«Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства», — сказал Варченко.

20 февраля на Украину прибыли автобусы с эвакуированными из Китая. Местные жители устроили протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Министр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников