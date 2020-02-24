В МВД рассказали, что разрешено передавать эвакуированным из Китая украинцам
Замглавы украинского МВД Иван Варченко рассказал, что можно передать эвакуированным из китайского Уханя украинцам, находящимся в карантинной зоне, передает тасс.
Ранее был введен запрет на передачу украинцам на карантине в Новых Санжарах различных продуктов.
Однако, как пояснили в МВД, этот запрет не касается продуктов личной гигиены. К тому же их привозят волонтеры.
«Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства», — сказал Варченко.
20 февраля на Украину прибыли автобусы с эвакуированными из Китая. Местные жители устроили протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
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