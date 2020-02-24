Около тысячи человек эвакуированы из-за пожаров на Тенерифе

Около тысячи человек эвакуированы на испанском острове Тенерифе из-за многочисленных лесных пожаров, сообщает iEstafeta со ссылкой на президента островного совета Тенерифе Педро Мартина.

Тушению пожаров препятствует песчаная буря, отметил Мартин. Он подчеркнул, что не исключает возможности обращения к властям Канарских остров с просьбой о подкреплении.

Для противодействия пожарам задействованы все силы пожарных острова, мобилизованы все добровольные пожарные на Тенерифе, а также силы Гражданской обороны, Гражданской гвардии и Военной службы боевых действий.

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