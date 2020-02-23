Коронавирус выявили у второго израильтянина с Diamond Princess, вернувшегося на родину

Коронавирус обнаружили у второго гражданина Израиля, который вернулся на родину из Японии с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что израильтян доставили на родину из Японии спецрейсом в ночь на 21 февраля. Их поместили на карантин.

«Экспертиза в Центральной лаборатории министерства здравоохранения показала, что еще один пассажир, возвратившийся из Японии с корабля Diamond Princess, заражен коронавирусом», — говорится в сообщении.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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