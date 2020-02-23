Британские паспорта поменяют цвет из-за Brexit

Власти Британии приняли решение о «возвращении» паспортов синего цвета вместо красно-бордовых, которые используются сегодня. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что документ в новом виде начнут выдавать уже в начале марта, а с середины 2020 года британцы смогут получить только «синий» паспорт.

«С возвращением к культовому дизайну британский — синий с золотом — паспорт снова будет вплетен в нашу общность», — сказал министр внутренних дел Притти Патель.

В правительстве добавили, что с Brexit у Британии появилась «уникальная возможность» вернуть национальную идентичность.

С 1988 года в Великобритании стали выдавать красно-бордовые паспорта в соответствии с рекомендациями Евросоюза.

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