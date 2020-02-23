Правительство одобрило поправки о выходном для диспансеризации

Кабмин принял поправки в Трудовой кодекс о том, что работники старше 40 лет ежегодно могут взять дополнительный выходной с сохранением зарплаты для диспансеризации, передает Rg.ru.

Такие новшества, по мнению создателей законопроекта, сделают диспансеризацию доступнее и повысят качество жизни россиян.

Отмечается, что принятый законопроект поможет достичь цели национальных проектов «Здоровье» и «Демография» — профилактический медосмотр граждан минимум раз в год.

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