Мать Греты Тунберг рассказала о проблемах в детстве дочери

Мать Греты Тунберг оперная певица Малена Эрнман написала книгу, в которой рассказала о детстве дочери. Об этом сообщает Guardian.

По словам Эрнман, ее дочь в какой-то момент начала постепенно «исчезать, удаляясь в некую тьму». Так, девочка перестала играть на пианино, смеяться, говорить и даже есть.

Мать активистки отметила, что в 11 лет Грета была «почти немой», а в день соглашалась съесть только крошечную горсть риса, авокадо и ньокки. В результате дело почти дошло до госпитализации девочки, когда она потеряла 10 килограммов веса за два месяца.

Эрнман также сообщила, что когда Грета вернулась в школу, то столкнулась с травлей.

Позднее врачи диагностировали у дочери певицы аутизм.

Интерес к экологическим проблемам, по словам Эрнман, возник у Греты из-за фильма о пластике в Тихом океане, который показали на одном из уроков в школе.

В результате, экоактивистка в 2018 году по пятницам вместо учебы начала приходить к зданию парламента и требовать у властей усилить меры борьбы с изменением климата.

Как известно, ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

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