МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Министерство РФ по делам гражданской обороны и ЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве.

Синоптики прогнозируют, что с 18.30 до 23.00 в столице ожидается усиление южного, юго-западного ветра, местами порывы будут достигать 19 м/с.

Ведомство порекомендовало жителям и гостям города обходить шаткие конструкции на улицах и не укрываться под деревьями.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — добавили в МЧС.

С прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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