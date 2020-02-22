МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
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Министерство РФ по делам гражданской обороны и ЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве.
Синоптики прогнозируют, что с 18.30 до 23.00 в столице ожидается усиление южного, юго-западного ветра, местами порывы будут достигать 19 м/с.
Ведомство порекомендовало жителям и гостям города обходить шаткие конструкции на улицах и не укрываться под деревьями.
«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — добавили в МЧС.
С прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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