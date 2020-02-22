Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.

По словам метеоролога, в ближайшие два дня из-за активного циклона погода в столичном регионе испортится.

Так, в воскресенье, 23 февраля, температура опустится ниже нуля, из-за чего возможна гололедица.

Он уточнил, что со среды и до пятницы «столицу оккупируют циклоны».

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