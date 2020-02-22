Москвичей предупредили о возвращении зимы
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
По словам метеоролога, в ближайшие два дня из-за активного циклона погода в столичном регионе испортится.
Так, в воскресенье, 23 февраля, температура опустится ниже нуля, из-за чего возможна гололедица.
Он уточнил, что со среды и до пятницы «столицу оккупируют циклоны».
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