Омбудсмен рассказал о пытавшемся убить ребенка подростке под Мурманском

Омбудсмен в регионе Борис Коган рассказал о 15-летнем подростке, который подозревается в попытке убить 11-летнего мальчика в Кандалакше Мурманской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, потерпевший избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. После потери сознания последним, подозреваемый, считая, что ребенок мертв, закопал его в снегу. Потерпевшего обнаружили взрослые, которые вызвали бригаду скорой помощи.

В СК уточнили, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По словам Когана, данный подросток известен в городе как правонарушитель с тяжелым послужным списком.

«В Кандалакше его фамилия на слуху у всех», — подчеркнул омбудсмен.

Коган добавил, что стандартные меры профилактики к подозреваемому в преступлении применить непросто из-за «причин медицинского характера».

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