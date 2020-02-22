23 пассажира Diamond Princess вступили на берег без проверки на коронавирус

23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess вступили на берег после истечения 14-дневного карантина без проверки на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Отмечается, что среди сошедших на берег пассажиров 19 японских граждан и четыре иностранных.

«Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку. Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится», — пояснил министр.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Карантинный Diamond Princess может вновь возобновить круизы после санобработки

— Эксперт рассказал о судьбе круизного лайнера Diamond Princess

— Еще у двоих россиян на лайнере Diamond Princess диагностирован коронавирус