23 пассажира Diamond Princess вступили на берег без проверки на коронавирус
23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess вступили на берег после истечения 14-дневного карантина без проверки на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Отмечается, что среди сошедших на берег пассажиров 19 японских граждан и четыре иностранных.
«Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку. Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится», — пояснил министр.
Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.
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