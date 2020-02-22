На Украине местная жительница отказалась лечиться у русскоговорящего врача

В городе Вишневое Киевской области произошел скандал после того, как местный педиатр отказалась разговаривать с пациенткой на украинском языке. Об этом сообщает телеканал СТБ.

По словам украински Анастасии Нуцы, она несколько раз попросила врача говорить с ней на украинском языке. Педиатр перевел несколько враз, но в дальнейшем продолжила общение на русском.

После этого Нуца пожаловалась в Минздрав Украины, там ее спросили, неужели она не понимает русского языка.

После произошедшего врач ушла на больничный.

Заместитель директора медучреждения ответил женщине, что механизмов «переучить» педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.

Нуца, в свою очередь, сказала, что готова подать в суд.

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