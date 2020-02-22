СК возбудил дело после взрыва газа в Ростовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в городе Азове в Ростовской области, где погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что дело возбуждено по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, взрыв бытового газа произошел в одном из домов, расположенном на улице Павлова. В результате происшествия погибли два человека, еще один госпитализирован.

В настоящее время устанавливается точное число пострадавших.

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