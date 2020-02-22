В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильского полицейского

В Иерусалиме палестинец напал на израильского полицейского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

По данным полиции, злоумышленник прибыл к Львиным воротам в Старом городе Иерусалима и бросился с ножом в сторону полицейских, которые там находились.

Уточняется, что нападавший был нейтрализован.

В пресс-службе добавили, что огнем, открытым полицейским, была ранена в ногу 42-летняя женщина. Она была госпитализирована.