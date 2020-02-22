В КНР заявили, что коронавирус может передаваться за 2 дня до первых симптомов

Научный сотрудник чрезвычайного центра по контролю за заболеваниями Кится Сян Ницзюань заявил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку еще за два дня до появления симптомов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время внесены изменения в определение «близкого контакта».

«Теперь нам необходимо включить в это определение людей, которые контактировали с больным за два дня до того, как он заболел», — сказала эксперт.

Кроме того, над теми, кто контактировал с заболевшими, тоже будет установлено медицинское наблюдение.

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