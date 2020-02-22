Находящиеся в КНР российские дипломаты поделились, как не унывать в карантине

Российские дипломаты Константин Невежкин и Максим Цыганков, которые добровольно поехали в китайский Ухань для эвакуации граждан РФ, рассказали , как провести время с пользой на карантине и при этом не грустить. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что секретари российского посольства после организации эвакуационных мероприятий были помещены на 14-дней карантин.

Дипломаты рассказали, что даже находясь в изоляции, они продолжали работать, разрабатывали рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и для департамента безопасности.

По словам Цыганков, они общались с теми россиянами, которые находятся на карантине в Тюмени.

«Мы их поддерживали, они нас поддерживали, узнавали, как их здоровье, как ощущения, в большинстве люди были довольны, те, кто не был доволен, с нами не общались», — сказал он.

Невежкин, в свою очередь, добавил, что за две недели сложно «взгрустнуть». Он посоветовал заниматься интересными вещами, в том числе творчеством, читать книги и смотреть фильмы.

«В конце концов можно просто общаться со своими друзьями и родственниками, не думаю, что это как-то сильно должно усложнить жизнь. Самое главное – не зацикливаться на этом, не строить трагедию», — рассказал дипломат.

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