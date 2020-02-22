Люди пострадали при пожаре в доме в Красноярске

Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, огонь распространился на 300 кв.м., отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что из здания были эвакуированы 32 человека, в том числе семь детей. Пять человек обратились за медицинской помощью.

В тушении пожара участвовали 47 человек и 17 единиц техники.

В настоящее время пожар локализован, причина возгорания выясняется, заявили в МЧС.

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