Jornada: два человека погибли, 25 пострадали в драке заключенных в Мексике

Два человека погибли, еще 25 пострадали в результате драки заключенных в тюрьме мексиканского штата Табаско, сообщает издание Jornada.

По данным издания, драка произошла в Центре социальной реадаптации в Вильяэрмосе. Отмечается, что тюремная охрана не смогла остановить беспорядки без подкрепления.

Уточняется, что пять пострадавших были доставлены в больницу с колюще-режущими ранениями, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

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