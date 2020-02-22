Jornada: два человека погибли, 25 пострадали в драке заключенных в Мексике
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Два человека погибли, еще 25 пострадали в результате драки заключенных в тюрьме мексиканского штата Табаско, сообщает издание Jornada.
По данным издания, драка произошла в Центре социальной реадаптации в Вильяэрмосе. Отмечается, что тюремная охрана не смогла остановить беспорядки без подкрепления.
Уточняется, что пять пострадавших были доставлены в больницу с колюще-режущими ранениями, остальным медицинскую помощь оказали на месте.
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