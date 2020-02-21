Число заразившихся коронавирусом за пределами КНР достигло 1200 человек

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уведомили, что число заболевших коронавирусом нового типа вне Китая установилось на отметке в 1200 человек. Об этом следует из данных, опубликованных в ежедневном отчете ВОЗ на их сайте.

По имеющимся сведениям, инфицированные обнаружены уже в 26 странах мира.

Как отмечается, всего за пределами КНР от нового коронавируса погибли восемь человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло 76,7 тысяч человек. По последним данным, из-за вспышки коронавируса в КНР умерли 2250 человек, а вылечиться от болезни сумели 18 854 пациентов.

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