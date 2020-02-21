Министр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Уханя

Глава Минздрав Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019 украинцами, уехала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам директора санатория Александра Блинова, министр покинула территорию учреждения в 11.55 по местному времени (12:45 мск).

Он отметил, что чиновница поговорила с персоналом и уведомила, что приедет обратно для в пансионат для прохождения процедуры обсервации.

Блинов также уточнил, что санаторий готов выделить Скалецкой отдельный домик для проживания, поскольку это нужно для ее работы.

Скалецкая 20 февраля написала в своем Facebook о желании прожить возле эвакуированных из Ухани украинцев карантинный период. При это она попросила поддержать эвакуированных.

Ранее у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

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