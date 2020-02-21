Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия проживания в карантине

Гражданка Украины Александра Волкова, которая была ранее эвакуирована из Китая, пожаловалась на условия проживания в санатории в Новых Санжарах Полтавской области. Девушка выложила соответствующее видео на своей странице в Instagram.

На кадрах можно рассмотреть комнату, где виден старый ремонт.

Также там показана обшарпанная мебель.

Кроме того, по словам Волковой, душ в номере ударил ее током, а замок на входной двери не работает и вываливается из двери.