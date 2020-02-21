Супруга экс-полковника Захарченко сбежала из РФ с конем

Супруга экс-полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина сбежала из России с дочерью и конем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, это случилось некоторое время назад.

Как стало известно, они в данный момент находятся на итальянском острове Сардиния, где живут на вилле, которой владеет Захарченко.

Отмечается, что дочь бывшего сотрудника МВД получила жеребца по кличке Алигарх на день рождения. В то время Захарченко уже был в СИЗО. Также сообщалось, что лошадь серой масти была куплена им за 650 тысяч рублей. В данный момент скакуна готовят к транспортировке из Москвы на Сардинию.