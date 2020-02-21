У снятой с поезда под Брянском гражданки Китая коронавирус не обнаружили

Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов заявил, что у гражданки Китая, которую сняли с поезда под Брянском, коронавирус не диагностирован. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что по результатам исследования в крови китаянки не обнаружили ни коронавируса, ни ОРВИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что гражданка Китая была эвакуирована с подозрением на COVID-19 с поезда Киев-Москва, ее доставили в инфекционную больницу.

Для проведения противоэпидимических мероприятий вагон, в котором находилась женщина, отцепили от состава и отправили в санитарный тупик, пассажиры и проводники вагона прошли медицинский осмотр.

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