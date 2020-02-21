Глава Сургута обязал заместителей ездить на автобусах

Мэр Сургута Вадим Шувалов обязал своих заместителей ездить на автобусах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что данное поручение последовало за обращениями местных жителей, которые жаловались на грязь и плохой запах в автобусах и маршрутках.

Шувалов дал своим заместителям поручение проверить санитарное состояние общественного транспорта.

По его словам, поездки они продолжат до середины следующей недели.