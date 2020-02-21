Ловивших краснокнижную рыбу членов ОПГ задержали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошло задержание членов ОПГ, которые занимались отловом занесенной в «Красную книгу» рыбы калуги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ущерб от браконьерской деятельности был оценен в 27 млн рублей.

Глава контрольно-следственного отдела дальневосточного транспортного управления СК Игорь Широбоков рассказал о задержании двух человек в Комсомольск-на-Амуре, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной преступной группой». Он добавил, что следователи принимают меры для задержания других членов ОПГ.

Уточняется, что при задержании у членов ОПГ было изъято более 300 туш калуги.

Калуга занесена в «Красную книгу» России, а также в «Международную красную книгу». Она относится к осетровым и водится в реке Амур.

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